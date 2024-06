Mercato : Zachary Brault-Guillard (ex-OL) rebondit à Lugano

Formé à l'OL, Zachary Brault-Guillard a signé un contrat de deux ans en Suisse, du côté du FC Lugano. Il était libre depuis janvier.

Il n'avait plus de club depuis la fin de son aventure à l'Impact de Montréal en janvier 2024. Lundi, Zachary Brault-Guillard a retrouvé une équipe, lui qui patientait depuis six mois. Il s'est engagé avec le FC Lugano, deuxième du dernier championnat suisse.

Joueur formé à l'Olympique lyonnais entre 2011 et 2019, il n'a pas connu le monde professionnel à l'OL, mais il a tout de même disputé plus d'une trentaine de rencontres avec la réserve et la Youth League. L'international canadien (huit capes) a ensuite traversé l'Atlantique pour signer à Montréal, d'abord en prêt, puis définitivement en 2020.

Contrat de deux ans

Quatre ans et demi plus tard, il revient en Europe donc. Il a paraphé un contrat de deux ans avec la formation du canton de Tessin, non loin de la frontière italienne. Une option a été ajoutée dans les négociations pour une saison de plus entre 2026 et 2027. Arrière-droit, le footballeur de 25 ans pourrait découvrir la Ligue des champions car Lugano est engagé au deuxième tour des qualifications en C1.