Mercato : le passage express de Skelly Alvero à l'OL

Skelly Alvero face à Romain Faivre lors d’OL – Lorient (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Officiellement cédé au Werder Brême lundi, Skelly Alvero n'aura effectué qu'un très court passage à l'OL, jouant seulement huit matchs.

Sept petits mois et puis s'en va. Lundi, l'Olympique lyonnais a annoncé le départ définitif de Skelly Alvero vers le Werder Brême. Déjà prêté au club allemand depuis janvier dernier, il est désormais un élément à part entière de la formation de Bundesliga. Cette dernière a déboursé 4,75 millions d'euros, un montant auquel il faut ajouter un bonus de 1,5 M€ et un intéressement complémentaire de 15 à 20% selon la plus-value d'un éventuel futur transfert. Précisons aussi que le Werder avait dépensé 250 K€ pour la mutation temporaire cet hiver.

Il avait signé pour 5 ans en 2023

Sur le plan comptable, l'OL est donc retombé sur ses pattes, moins d'un an après avoir recruté le milieu de terrain à Sochaux contre 4 M€, plus 1 M€ d'incentives et un pourcentage sur la plus-value. Ce départ, s'il n'est pas vraiment surprenant au vu du contexte, est néanmoins soudain. En effet, le joueur de 22 ans avait paraphé un contrat de cinq ans dans le Rhône, soit jusqu'en 2028.

Lors de ses sept mois passés à Décines, Alvero a disputé huit affiches et marqué un but très important contre Metz (1-1). Mais s'il avait bénéficié d'une certaine confiance de la part de Fabio Grosso, qui l'a titularisé à cinq reprises, la nomination de Pierre Sage lui a été fatale, puisqu'il n'a disputé qu'une affiche sous ses ordres, à Lens en décembre 2023 (3-2). Il n'aura plus porté le maillot lyonnais ensuite, jusqu'à son départ en Allemagne.