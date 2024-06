Le Shakhtar Donetsk se concentre sur son procès contre l’OL

Tetê (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Après avoir prêté Tetê à l’OL en 2022, notamment à cause de la guerre sur le territoire ukrainien, le Shakhtar a attaqué le club lyonnais en justice en octobre 2023. Ce lundi, le directeur de Donetsk a annoncé vouloir accélérer les mesures contre les rhodaniens.

Le prêt de Tetê à l’Olympique Lyonnais soulevait déjà beaucoup de questions lors de son officialisation en 2022. Aujourd’hui, cette transaction fait encore l’objet d’une attaque judiciaire contre l’OL. En effet, depuis le mois d’octobre 2023, le Shakhtar Donetsk a décidé de porter plainte contre le club du Rhône auprès de la FIFA. Selon les Ukrainiens, son homologue aurait abusé de ce prêt, qui est intervenu gratuitement à cause de la guerre. Le but étant de permettre aux joueurs impactés de continuer à jouer au football.

"Lorsque Tetê a quitté notre club la première fois en vertu de l'annexe 7, il a rejoint l'Olympique lyonnais, qui l'a ensuite prêté à Leicester pour 1 million d'euros. Ils ont abusé de l'annexe 7 parce qu'ils ne peuvent pas vendre un joueur qui nous appartenait. Il semble qu'ils se soient enrichis injustement à nos dépens", a indiqué Sergei Palkin, le directeur général de Donetsk.

Une affaire toujours d’actualité

Ce lundi 10 juin, le CEO du Shakhtar a indiqué au Telegraph : "Nous sommes concentrés sur le procès contre Lyon, nous verrons le résultat". À savoir que le plus grand club d’Ukraine accuse également d’autres formations d’avoir bénéficié de joueurs ou d’argent frauduleusement. Notamment les Spurs de Tottenham, qui ont recruté Manor Solomon gratuitement l’été dernier, en provenance des champions en titre de Premier-Liha.

Aujourd’hui, Mateus Tetê évolue à Galatasaray et espère que toutes les affaires judiciaires dans lesquelles est engagée son ancienne équipe n’impacteront pas sa carrière. L'ailier brésilien comptabilise tout de même trois buts et six passes décisives cette saison avec les Turcs.