OL : encore un large succès pour la réserve féminine

Les jeunes féminines de l'OL ont signé une 13e victoire en autant de matchs dans leur championnat R1. Elles ont battu Clermont 9 à 1.

La spirale positive qui entoure la réserve féminine de l'OL continue de veiller sur le groupe d'Antoine Capinielli. Samedi, ce dernier se déplaçait du côté de Clermont pour la 14e journée de Régional 1. Les Fenottes ont assez facilement enchaîné un 13e succès de rang en championnat, de quoi conserver sereinement la tête du classement.

A la pause, l'Olympique lyonnais menait 3 buts à 1 grâce à Marques, Priol et Belhout-Achi. Il a passé la seconde après la mi-temps avec six réalisations signées Elhadj, Charpentier et Chabin, avec en plus un triplé de Prault.

Prochain match en coupe

Cela fait donc 39 points sur 39 possibles pour les Rhodaniennes, qui recevront Grenoble pour le 3e tour de la Coupe LauraFoot le 19 février prochain.