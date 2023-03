OL : entraînement avec public pour les Fenottes le 13 mars

Une semaine avant d’affronter Chelsea, l’OL a décidé d’ouvrir son entraînement au public. Les Fenottes feront face à leurs supporters le lundi 13 mars à 11h.

La blessure d’Amandine Henry a forcément mis un coup au moral des Fenottes mais ces dernières ne peuvent se permettre de ruminer trop longtemps cette absence pour les six prochaines semaines. Le calendrier est tellement intense que l’OL n’a pas le temps de cogiter. Entre la Coupe de France contre Fleury, la D1 féminine (Fleury, Guingamp, Le Havre) et la double confrontation (22 et 30 mars) contre Chelsea en Ligue des champions, les prochaines semaines s’annoncent chargées pour les Lyonnaises.

Afin de faire le plein d’énergie, le club a décidé d’ouvrir une nouvelle séance au public. La dernière en date n’est pas si lointaine puisque les joueuses de Sonia Bompastor avaient déjà évolué face à leur public le 1er mars. Rebelote donc le lundi 13 mars à partir de 11h, soit un peu plus d’une semaine avant le rendez-vous européen contre Chelsea au Parc OL (22 mars à 18h45). Face aux Londoniennes, le plein de confiance ne sera pas de trop.