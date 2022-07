OL - Euro 2022 : la Suède au programme pour Van de Donk et Egurrola

Daniëlle van de Donk avec les Pays-Bas contre la Finlande (Photo by Gerrit van Keulen / ANP / AFP)

Tenants du titre, les Pays-Bas font leur entrée dans cet Euro 2022. Daniëlle van de Donk et Damaris Egurrola affrontent la Suède, ce samedi à 21h.

Les journées se suivent et les nations continuent de faire leur entrée dans l’Euro 2022 qui se déroule en Angleterre depuis mercredi. Après Ada Hegerberg, Signe Bruun et Sara Däbritz, d’autres Fenottes vont faire leurs débuts dans la compétition, samedi soir (21h). Tenants du titre, les Pays-Bas remettent leur couronne en jeu avec une entrée en matière contre la Suède pour ce premier match de la poule C.

Van de Donk titulaire ?

Ayant décroché le titre en 2017, Dänielle van de Donk est de retour avec la sélection après une grave blessure qui l’a tenue éloignée des terrains pendant plus de six mois avec l’OL. L’ancienne d’Arsenal devrait être titulaire comme meneuse de jeu, c’est en tout cas ce qui s’était passé lors du dernier match de préparation. Tout le contraire de Damaris Egurrola qui doit se contenter de quelques minutes depuis le début du stage des Néerlandaises. Le rendez-vous est en tout cas pris à 21h pour l’entrée en lice des tenantes du titre.