Après une première place en Régional-1 et une victoire en Coupe régionale, la réserve des féminines connaît ses adversaires en D3.

La réserve des féminines de l'OL s'apprête à vivre un nouveau challenge. Lors de l'Assemblée générale de la FFF qui s'était déroulé l'été dernier, de nombreux changements avaient été validés. Pour le football masculin, avec la refonte des championnats de National-2, mais aussi pour le football féminin. Parmi ces décisions, la 3F a établi la création d'une troisième division féminine. Auparavant constitué de deux poules, la deuxième division a divisé par deux son nombre de clubs. La D3 sera, quant à elle, constituée de deux poules de 12 équipes.

Cette réorganisation permet à la réserve des féminines d'intégrer la troisième division française. L'OL retrouvera l'Olympique de Valence, son dauphin la saison dernière en Régional-1 et finaliste de la Coupe LauRa. Les Fenottes rencontreront d'autres clubs bien connus comme Clermont, Grenoble, Toulouse ou le Nîmes Olympique. Longvic, Cannes, Lattes, Mérignac, Le Puy et Colomiers complètent la poule. Antoine Capinielli pourra donc voir ses joueuses évoluer à un niveau supérieur. Cette refonte permettra aux jeunes Lyonnaises de progresser davantage et de se rapprocher un peu plus de l'exigence du groupe de Sonia Bompastor. Elles avaient terminé leur saison en restant invaincues en 2022-2023.