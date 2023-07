Roland Vieira (ex-OL) rejoint le Stade Briochin

Roland Vieira, entraîneur du Puy Foot 43 (Photo by THIERRY ZOCCOLAN / AFP)

Quelques semaines après l'officialisation de son départ du Puy Foot 43, Roland Vieira a trouvé son nouveau club, le Stade Briochin.

À peine l'aventure au Puy Foot 43 terminée, qu'une autre redémarre déjà. Après dix ans sur le banc du club auvergnat, Roland Vieira s'est engagé dans un nouveau club. L'entraîneur de 43 ans avait aussi joué sous les couleurs bleu ciel et blanches, pour terminer sa carrière. Après sa reconversion et sa prise de fonction sur le banc, il aura amené le club jusqu'en National-1 en 2019. La saison dernière, son équipe atteindra les 1/8 de finale de Coupe de France avec une victoire de prestige contre Nice. Les Auvergnats n'ont toutefois pas réussi à se maintenir, finissant à 8 points du premier non relégable.

Le Stade Briochin accueille l'ancien attaquant lyonnais pour succéder à Karim Mokeddem, arrivé en octobre 2022 chez les Griffons. L'ancien entraîneur de Vénissieux, La Duchère et Bourg-en-Bresse n'est pas non plus parvenu à maintenir son équipe, déjà en mauvaise posture à son intronisation. Roland Vieira repartira donc en National-2, en espérant retrouver le troisième échelon français avec les Bretons. Le vainqueur de la Gambardella, avec l'OL en 1997, connaîtra seulement son deuxième club en tant qu'entraîneur.