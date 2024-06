OL féminin : le palmarès de Griedge Mbock avec les Fenottes

Ada Hegerberg et Griedge Mbock avec la Ligue des champions (Photo by Marco BERTORELLO / AFP) /

Avec l'OL féminin, Griedge Mbock a remporté 20 titres collectifs en 9 ans. Ce samedi, elle a officiellement quitté le club.

Voilà, c'est la fin de l'histoire. Ce samedi, l'OL féminin a officialisé le départ de Griedge Mbock. Arrivée en 2015 dans le Rhône, la défenseure centrale devrait s'engager au Paris Saint-Germain. Ce n'était vraisemblablement pas le chemin prévu initialement puisqu'une prolongation de contrat était encore dans les tuyaux récemment. Mais la situation a changé, et c'est probablement le PSG qui verra désormais évoluer dans ses rangs l'internationale française.

Après neuf ans à porter le maillot des Fenottes, la Bretonne s'apprête donc à connaître un nouveau club. Mais avant de commencer cette aventure, il est encore temps de se retourner sur son palmarès avec les Lyonnaises. Au total, elle aura remporté 20 titres, participant activement à améliorer l'armoire à trophée des dernières championnes de France, malgré certaines années blanches (2020-2021 et 2022-2023) à cause de graves blessures.

7 D1 et 6 Ligues des champions

Elle a ainsi gagné sept D1, quatre fois la Coupe de France et à six reprises la Ligue des champions. En ajoutant à cela les trois Trophées des Championnes, le compte est bon. Mbock est aujourd'hui la 11e joueuse la plus titrée de l'histoire de l'OL, le tout en 193 rencontres. On peut aussi évoquer ses 37 buts et ses 17 capitanats, démontrant son importance au sein du groupe.