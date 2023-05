OL Féminin (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Avec son seizième trophée de champion de France, l'OL a le plus haut total de titres nationaux pour une équipe des cinq principaux championnats.

Les joueuses de l'OL féminin détiennent un nouveau record et cette fois-ci, c'est celui du nombre de titres nationaux parmi la France, l'Espagne, l'Allemagne, l'Italie et l'Angleterre. Tout juste sacrées championnes de France, les Lyonnaises ont obtenu leur seizième trophée de D1, ce qui n'a jamais été fait dans les cinq principaux championnats. En Europe, les Fenottes partageaient ce record avec Arsenal, qui a obtenu quinze championnats anglais dans son histoire. Mais dimanche, la formation emmenée par Sonia Bompastor s'est permise de mettre une courte avance aux Londoniennes.

16 titres en 17 ans

La performance de l'Olympique lyonnais est d'autant plus remarquable que le club a réussi à réaliser cela en 17 ans seulement. Depuis le début de son règne en 2006-2007, l'OL n'a laissé échapper qu'une seule fois son titre, et c'était au cours de la saison 2020-2021. Cette année-là, les Lyonnaises avaient fini deuxième derrière le Paris Saint-Germain qui remportait le premier championnat national de son histoire. Depuis deux ans maintenant, les Rhodaniennes n'ont plus jamais laissé filer cette compétition.