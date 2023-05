OL : le succès contre Monaco, un point de bascule pour l’après ? 

Bien que certainement privé de coupe d’Europe, l’OL a montré un visage globalement positif face à Monaco vendredi (3-1). Sur les deux dernières journées, Laurent Blanc pourrait être tenté de capitaliser là-dessus.

Lorsque sonnera le 3 juin et les trois derniers coups de sifflet de l’arbitre du match Nice - OL, il y aura probablement beaucoup de regrets à avoir du côté des coéquipiers d’Alexandre Lacazette. Ce sentiment qu’une qualification pour une coupe d’Europe n’était pas si loin, mais en même temps pas tout à fait à portée de main non plus. La faute à une première moitié de championnat ratée, et à des points bêtement perdus en cours de route ensuite.

Mais avant de partir en vacances, il reste deux rencontres à disputer, face à Reims, où le stade fêtera le titre des Fenottes mais surtout les 36 années de présidence de Jean-Michel Aulas, et donc le déplacement chez les Niçois. Deux affiches à gagner, même s’il y a peu de chances que cela change grand-chose au classement final. Néanmoins, l’Olympique lyonnais terminerait la Ligue 1 avec 65 points, quatre de plus que l’an passé, et il bouclerait une phase retour à 40 unités, soit 2,1 points par affiche.

Un OL plus cohérent

Nous n’en sommes pas encore là, mais la spirale un peu plus positive engagée depuis fin janvier mérite d’être entretenue jusqu’au bout. Face à Monaco vendredi (3-1), les Rhodaniens ont livré une belle performance contre le 4e de la Ligue 1, avec des enseignements à tirer pour la fin de l’exercice, et pourquoi pas le suivant. “L’équipe qu’on a vu contre l’ASM, hormis les 15 premières minutes où elle a été très bien pressée et elle n'arrivait pas à ressortir de l’étreinte monégasque, j’ai trouvé ça cohérent. J’ai pris du plaisir à voir l’OL jouer, a apprécié Nicolas Puydebois dans "Tant qu’il y aura des Gones”. Il y avait du mouvement les uns par rapport aux autres.”

Dans un 4-2-3-1 inédit avec quatuor offensif composé d’Alexandre Lacazette, Jeffinho, Bradley Bracola et Rayan Cherki, le visage de cette formation a été plutôt séduisant. De quoi donner des idées à Laurent Blanc, qui a souvent changé de formule d’une partie à l’autre. “Avec les joueurs qui composent l’effectif actuel, et sur lesquels s’appuient l’entraîneur, je préfère ce schéma avec Cherki en meneur de jeu. L’équipe est plus équilibrée comme ça car chacun est à son poste. Les deux numéros 6, Caqueret et Tolisso, maintiennent le milieu de terrain. J’ai apprécié l’apport de Jeffinho, qui est plus intéressant que ses prédécesseurs sur ce côté gauche, a observé le triple champion de France (20023-2005). Il est un vrai pendant de Barcola. Lorsque tu as un 10 et des ailiers qui donnent des ballons à un buteur comme Lacazette, cela porte ses fruits.“

Le 4-2-3-1 comme meilleur système...

Alors que rien n’est acté concernant son avenir, même si John Textor a officiellement annoncé qu’il souhaitait le voir rester, le Cévenol poursuivra-t-il sur ce chemin pour les 180 dernières minutes de la saison ? “Je trouve que Lyon joue beaucoup mieux en 4-2-3-1 cette année car il y a cette qualité de jeu dans les petits espaces : Cherki, Lacazette, Jeffinho, Caqueret… Avec le groupe qu’il possède, je pense que ce n’est pas mal ce qu’il fait”, a reconnu Marc Bascol Munuera, auteur du livre "Dans l'intervalle" et invité de TKYDG.

L’avenir est flou du côté de l’Olympique lyonnais pour la suite, avec de nombreux chamboulements à venir. Sur les deux rencontres restantes, il pourrait donc être opportun pour l’ancien sélectionneur de commencer à travailler certains automatismes en vue de l’exercice 2023-2024, ce qui serait toujours ça de gagner. “Nous sommes l’OL, on veut prendre le jeu à notre compte, avoir une formation qui joue au ballon. Laurent Blanc était critiqué pour certains choix car jusqu’à présent, on ne voyait pas d’identité de jeu se dégager. Contre Monaco, il a commencé à me faire changer d’avis, a admis Nicolas Puydebois. Maintenant, il faut que ce soit pérenne dans le temps, que sur les deux prochains matchs, on voit cette ambition dans le jeu, avec des ressorties de balle de derrière, cette animation tactique.”

... avant de changer à nouveau l'an prochain ?

Après avoir varié les systèmes sur les quatre précédentes sorties, tantôt à trois puis à quatre derrière, le technicien français appliquera-t-il un peu de continuité ? “Pour finir la saison, le 4-2-3-1 me semble bien, car il permet de créer le déséquilibre chez l’adversaire, a constaté Marc Bascol Munuera. Mais pour l’année prochaine, je pense qu’il faut revenir à un 4-3-3 qui a fait les grandes années lyonnaises, en plus avec un coach qui l’affectionne beaucoup, on l’a vu à Bordeaux et Paris. Selon moi, ça permettrait de retrouver la maîtrise au milieu.”

Cela dépendra grandement du mercato, et en particulier du recrutement espéré par Laurent Blanc d’un numéro 6. En attendant, la performance face au club du Rocher a livré quelques solutions intéressantes, à voir si l’Olympique lyonnais capitalisera là-dessus.