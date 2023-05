Wissam Ben Yedder (Monaco) redoutable contre l'OL

Avec 11 buts marqués contre l'OL, Wissam Ben Yedder est l'un des buteurs les plus prolifiques en activité face aux Lyonnais.

Vendredi, il aura fallu à Wissam Ben Yedder moins de deux minutes pour marquer contre l'OL (3-1). En ouvrant la marque sur penalty au bout d'1 minute et 10 secondes, l'avant-centre de Monaco a sûrement inscrit l'un des buts les plus rapides de sa carrière, mais surtout le 11e face aux Rhodaniens.

Ce n'est pas étonnant de voir l'attaquant trouver la faille dans un duel avec l'Olympique lyonnais. En effet, il est, avec Kylian Mbappé (PSG), le meilleur réalisateur encore en activité face au club du Rhône.

Encore loin des 17 buts de Fontaine et Revelli

D'ailleurs, l'international français a fait de l'OL sa proie favorite, juste derrière Nice (12 réalisations), et à égalité avec Rennes (11), le tout en 18 matchs toutes compétitions confondues avec Toulouse, Séville et l'ASM.

Pour l'anecdote, les buteurs les plus prolifiques contre l'Olympique lyonnais se nomment Just Fontaine (Nice et Reims) et Hervé Revelli (Saint-Etienne et Nice) avec 17 buts, comme l'indique le site OL passé présent.