OL : Lacazette revient sur son triplé face à l’ASSE

Après une saison réussie avec l’Olympique lyonnais, Alexandre Lacazette est actuellement avec l’équipe de France olympique. L’occasion pour lui de revenir sur ses meilleurs souvenirs dans le championnat français.

Avec 146 réalisations en 267 rencontres en Ligue 1, Alexandre Lacazette est un joueur qui a marqué l’élite du football français. L’attaquant occupe surtout une place particulière dans le cœur des supporters de l’OL. Sur le site officiel de la L1 McDonald’s, l’homme de 33 ans a récemment livré une interview dans laquelle il évoque les évènements marquants de son parcours en France. Tout d’abord, son souvenir préféré est son "triplé contre Saint-Étienne " lors de son "dernier derby à Gerland " lors de l’exercice 2015-2016. Lorsque l’avant-centre a "rejoint l’OL à 11 ans ", on lui a "toujours dit que s’il y avait un match à gagner, c’était le derby ". En effet, le natif de Lyon a "grandi avec cette idée de toujours devoir battre Saint-Étienne, chez les jeunes comme en Ligue 1 ".

Le pur produit de l'Académie lyonnaise se souvient également "d’un autre triplé, lors du dernier match de la saison 2015-2016 contre Monaco ". Ce soir-là, "il fallait gagner pour se qualifier pour la Ligue des champions " et le buteur était parvenu "à mettre un triplé " lors du succès 6-1 de son équipe. D'ailleurs, la meilleure ambiance qu’il ait vue au Parc OL, c’était lors de cette victoire contre l’ASM puisque "le Groupama Stadium était en feu ".

"Bruno est celui qui m’a permis de devenir un joueur différent "

L’entraîneur qu’Alexandre Lacazette a le plus apprécié est Bruno Génésio. Le nouveau manager du LOSC est "un coach qui avait vraiment confiance " en les capacités de l’ancien joueur d’Arsenal. En effet, le tacticien français a permis à son protégé "de jouer libéré ". En revanche, son coéquipier avec qui le deuxième meilleur buteur de l'histoire des Gones a aimé le plus jouer, est Nabil Fékir. Quand les deux Rhodaniens jouaient ensemble, ils prenaient "beaucoup de plaisir ". Le numéro 10 lyonnais dira même que le footballeur du Real Betis a "un tel talent ". Enfin, son but préféré est son "99ᵉ (avec l'OL) contre Nice ". Selon lui, sa "première touche de balle avait été incroyable ". Inscrire une réalisation après un tel enchaînement, "ça n’arrive qu’une fois dans une vie ".