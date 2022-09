OL : "L'aspect mental n'est pas défaillant", pour Nicolas Puydebois

Lundi, notre consultant Nicolas Puydebois a tenté de mettre des mots sur les problèmes rencontrés par l'OL depuis plusieurs semaines. Selon l'ancien gardien, "l'aspect mental n'est pas défaillant en matière d'état d'esprit."

Avec la venue d'Adrien Cabon dans "Tant qu'il y aura des Gones", la thématique de votre émission consacrée à l'actualité de l'OL a tourné autour de l'aspect mental. Notre consultant Nicolas Puydebois et l'ancien pensionnaire de l'académie lyonnais, désormais préparateur mental, ont essayé durant une heure de caractériser les problèmes rencontrés par le club depuis plusieurs semaines.

"Mentalement, je pense que l'OL a fait le job"

Pour l'ex-gardien de but rhodanien, les premières affiches démontrent que les coéquipiers d'Alexandre Lacazette ont retenu les leçons du passé puisqu'ils ont assuré en prenant des points face à des adversaires de la deuxième partie de tableau. "Sur les années précédentes, Lyon perdait contre des équipes présumées plus faibles et dans le championnat, il y en a beaucoup plus. S'il arrive à faire le boulot face à ces formations, il peut exister. C'est ce qu'il se passe aujourd'hui, où, malgré trois défaites de suite, l'OL est encore à portée de fusil du podium (6 longueurs) car il a fait ce qu'il fallait sur les 5 premiers matchs. Là, mentalement, je pense qu'il a fait le job", a-t-il justifié dans TKYDG.

Selon Nicolas Puydebois, les soucis de l'OL actuellement sont plus d'ordre tactique et technique. "Face à des équipes équivalentes ou supérieures, ça se joue sur l'animation offensive, l'efficacité, la détermination, a-t-il détaillé. Ce sont donc d'autres sujets, mais ça fait aussi partie du travail et des leviers que l'on peut activer en préparation mentale. Sur ce début de saison et avec cet effectif-là, l'aspect mental, pour l'instant, n'est pas défaillant en matière d'état d'esprit."