Jérémy Morel (ex-OL) raccroche les crampons

Après une carrière longue de 20 ans, Jérémy Morel, ancien joueur de l'OL notamment, a annoncé la fin de sa carrière. Il va maintenant passer ses diplômes d'entraîneur.

C'est la fin d'une très longue carrière. Dans un entretien accordé à L'Equipe, Jérémy Morel, ancien joueur passé par l'OL entre 2015 et 2019, a annoncé qu'il raccrochait les crampons. L'été dernier, son contrat avec Lorient n'avait pas été prolongé. Sous le maillot de l'Olympique lyonnais, le défenseur central a disputé 139 matchs et inscrit un but contre Besiktas en Ligue Europe.

"C'était le moment"

Désormais, le néo-retraité va passer ses diplômes d'entraîneur. Mais avant cela, il est revenu sur la fin de sa "première vie". "Franchement, je pensais que ce serait beaucoup plus dur que cela. La saison dernière, j'ai été constamment blessé, je me "pétais", je revenais et je me "re-pétais". Sans la consécration au bout, c'est-à-dire être sur le terrain. J'ai toujours aimé me faire mal mais là, ça devenait compliqué (Il rit). Et puis, je me suis dit que j'avais 38 ans, que j'avais eu la chance de jouer les trois derniers rencontres et d'atteindre l'objectif du maintien, a-t-il confié. C'était le moment. Avec le recul, si on m'avait dit que je ferais cette carrière-là, je n'y aurais pas cru une seule seconde."