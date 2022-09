Benoît Bastien sera l'arbitre de Lens - OL

Le déplacement périlleux de l'OL à Lens dimanche à 20h45 sera dirigé par l'arbitre Benoît Bastien.

Les trois défaites consécutives ont fait mal à l'OL, qui se retrouve désormais 6. Dimanche pour la reprise de la Ligue 1, il se rend à Lens, un déplacement difficile face au 4e, qui compte déjà 5 points d'avance sur les hommes de Peter Bosz. Cette affiche de la 9e journée de championnat sera dirigée par Benoît Bastien.

Il a arbitré OL - Ajaccio

Cette saison, l'arbitre de 39 ans était au sifflet de la rencontre l'Olympique lyonnais et Ajaccio. Au cours de la partie, il avait notamment exclu Anthony Lopes et Romain Hamouma et accordé un penalty pour chaque équipe. Benoît Bastien sera épaulé par Hachim Zakrani et Aurélien Berthomieu. En revanche, les assistants vidéo n'ont pas encore été dévoilés.