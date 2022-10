OL : "Les gens ont oublié ce qu’a fait Umtiti en 2018", regrette Lacazette

Proches dans la vie comme sur le terrain, Samuel Umtiti et Alexandre Lacazette ont une vraie relation fraternelle. Le capitaine de l’OL est revenu sur la longue traversée du désert du défenseur de Lecce.

Dimanche dernier, Lecce s’est incliné sur la pelouse de l’AS Roma mais il y avait un goût de victoire chez Samuel Umtiti. Dix mois après son dernier match du côté du FC Barcelone, le défenseur français a refoulé une pelouse. Prêté à Lecce à la fin du mercato, l’ancien Lyonnais n’avait pas encore pu jouer sous ses nouvelles couleurs. C’est désormais chose faite et Umtiti l’a fait avec la manière. La fin d’une longue traversée du désert qui demande à se poursuivre sur la durée mais qui fait du bien au moral du champion du monde 2018.

"Samuel, c’est le sang, c’est mon vrai frère. On se parle quasi tous les jours. Quand je ne suis pas bien, il le sait. Quand il n’est pas bien, je le sais. C’est triste que les gens oublient ce qui s’est passé en 2018 et ce qu’il a fait pour que la France gagne la Coupe du monde, regrette Alexandre Lacazette pour Le Media Carré.

Il a joué avec un genou qui n’était pas à 100% et a continué à jouer dessus malgré la douleur et qu’il gonflait après chaque match. Il a vécu 4 années très difficiles, mentalement il est très, très fort. On le sait dans le football, les gens ont tendance à vite t’oublier et t’enterrer quand quelque chose ne va pas et c’est dommage."

Parti en Italie pour retrouver "le plaisir du jeu", Samuel Umtiti a franchi une première étape. A lui désormais de continuer sur ce chemin et se rappeler aux bons souvenirs de tous alors qu’il n’a que 28 ans.