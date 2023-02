OL - Ligue 1 : Brest arrive décimé à Décines

Sinaly Diomandé (OL) et Romain Del Castillo (Brest) (Photo by DAMIEN MEYER / AFP)

Malgré trois renforts hivernaux, Brest doit composer avec de nombreuses absences. Romain Del Castillo est blessé tandis que Pierre Lees-Melou est suspendu.

Comme l’OL, le visage brestois est différent de celui d’il y a un mois. Après le match aller fin décembre, Brest a changé d’entraîneur et nommé l’ancien Lyonnais Eric Roy pour les six prochains mois. Les Bretons sont sortis de la zone rouge et font preuve d’une certaine solidité défensive avec un seul but pris en trois matchs. Brest vient donc à Décines "avec l’objectif de ramener quelque chose" selon les dires de son entraîneur.

Pour cette rencontre de la 21e journée de Ligue 1, le Stade Brestois doit malgré tout faire avec de nombreuses absences. Sur blessure pour certains (Del Castillo, Chardonnet, Fadiga, Pereira Lage) ou pour une suspension pour Pierre Lees-Melou. Des absents de marque qui seront malgré tout compenser par la présence des trois recrues de cet hiver sur le banc. Locko, Lemarechal et Elis sont en effet qualifiés et présents au Parc OL.