OL : Majri évoque son retour à la compétition

Amel Majri a retrouvé le football professionnel et la D1 samedi à Soyaux. La milieu offensive a fait son retour, plus d'un an après son dernier match officiel.

Rarement une entrée en jeu aura provoqué autant de sourires du côté de l'OL. Samedi, à l'occasion du déplacement à Soyaux (0-3), Amel Majri a retrouvé le goût de la compétition. Victime d'une rupture du ligament croisé, puis enceinte de son premier enfant qui est né en juillet 2022, l'internationale française n'avait plus posé un pied sur un terrain pour une rencontre officielle depuis octobre 2021.

"Je n’avais qu’une envie, c'était de rentrer"

Après 471 jours d'attente, la Fenotte a livré son sentiment sur ce retour aux affaires. "Je n’avais qu’une envie, c'était de rentrer (en jeu). Maintenant, la pression est redescendue. Ce fut très dur et long, mais j’ai beaucoup travaillé. Même si la pelouse n’était pas en bon état, quand tu as trop envie de revenir, c’est plus fort que tout ... Je suis très heureuse de faire mon retour avec le groupe. En plus, on a gagné, donc je suis super contente. Les sensations étaient bonnes, mais elles auraient pu être meilleures, a-t-elle nuancé au micro des médias du club. Je me sentais bien et j'ai pu combiner avec mes coéquipières. Ça m'a fait du bien de retrouver des automatismes."