OL : match amical pour Damaris et Van de Donk contre l’Ecosse

Damaris Egurrola et Daniëlle van de Donk avec les Pays-Bas contre le Portugal (Photo by Oli SCARFF / AFP).

Pas d’éliminatoires de la Coupe du monde 2023 pour les Pays-Bas, ce vendredi. En attendant la réception de l’Islande, le 6 septembre, Damaris Egurrola et Danielle van de Donk affrontent l’Ecosse en amical (20h).

Rien n’est encore joué pour les Pays-Bas. Dans leur groupe C, les coéquipières de Damaris Egurrola et Daniëlle van de Donk sont en tête mais avec un match en plus, elles restent sous la pression de l’Islande, seulement deux points derrière. La confrontation du mardi 6 septembre aura donc des airs de finale de groupe afin de savoir qui prendra directement la direction de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande pour la Coupe du monde 2023. En attendant ce match sous tension, les Pays-Bas vont pouvoir répéter leurs gammes lors d’un match amical.

Exemptes de cette journée d’éliminatoires, les Néerlandaises vont préparer ce rendez-vous contre l’Islande avec une confrontation contre l’Ecosse, ce vendredi (20h). Eliminées en quart de finale de l’Euro 2022 par la France, Damaris Egurrola et Daniëlle van de Donk, unique buteuse lors du Trophée des Championnes, ont été retenues pour ce rassemblement international.