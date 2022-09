Sorti de terre en 2016, le Parc OL a fêté ses six ans en janvier dernier. Six années faites de rencontres sportives avec l’OL et le LOU mais aussi d’événements comme des concerts. Samedi, pour OL - Angers, la barre des huit millions de spectateurs va être franchie.

Dans le jeu, tout n’est pas parfait mais au niveau comptable, l’OL réalise presqu’un sans-faute. Si le déplacement à Reims a obligé les Lyonnais à laisser des points en route, après quatre matchs disputés, ils affichent dix points sur douze. Ce bilan permet de pouvoir mettre en place plus facilement une tactique qui a du mal à prendre mais aussi d’attirer du monde. Mercredi, face à Auxerre, 38 609 spectateurs se sont amassées dans les travées du Parc OL. Samedi face à Angers, l’affluence devrait être sensiblement la même pour cette rencontre de la 6e journée en début de soirée (19h).

72 561 personnes pour le concert d'Indochine

Si la capacité maximale de l’enceinte ne devrait être atteinte que lors de la réception du PSG, le 18 septembre prochain, le Parc OL va franchir une barre symbolique contre le SCO Angers. Plus de six ans après le premier événement à Décines avec la réception de Troyes en janvier 2016, le stade va franchir la cap des huit millions de spectateurs grâce aux matchs de l’OL mais aussi aux concerts et autres évènements sportifs s’étant déroulés à Décines. Pour l’occasion, le club récompensera ce fameux 8 millionième spectateur qui franchira les portes de l’enceinte.