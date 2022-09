Coéquipières à l’OL, Janice Cayman accueille Ada Hegerberg dans les éliminatoires du Mondial 2023. En jeu ? La première place du groupe F entre la Belgique et la Norvège.

Autant dans certains groupes comme celui de la France, le suspense n’existe plus depuis bien longtemps, autant dans le groupe F, rien n’est encore décidé. Dans les éliminatoires de la Coupe du Monde 2023, le ticket pour l’Océanie n’a pas encore été attribué et se jouent à deux. Si la Pologne se retrouve distancée avec cinq points de retard sur la Norvège et un match en plus, elle peut encore espérer accrocher la deuxième place pour les barrages. Mais c’est bien un duel entre la Belgique et la Norvège qui se joue pour la place directement qualificative pour l’Australie et la Nouvelle-Zélande. Il pourrait bien prendre fin ce vendredi soir (20h30) à Louvain.

Pour ce match sous haute tension, deux joueuses de l’OL vont s’affronter. Janice Cayman et la Belgique comptent surfer sur leur parcours historique à l’Euro 2022 pour recoller à égalité avec leurs adversaires du soir et ainsi promettre une dernière journée de qualification intense. De son côté, la Norvège d’Ada Hegerberg veut effacer l’affront de l’élimination au premier tour du tournoi continental et lancer de la meilleure des façons cette nouvelle ère sous la direction de Hege Riise avec une qualification assurée en Belgique. Les Norvégiennes doivent s’imposer pour la valider et s’éviter des tracas contre l’Albanie.