OL - Médias : Jhon Rachid et SeriousCharly invités de TKYDG

Juste avant le quart de finale de Coupe de France, TKYDG accueillera Jhon Rachid et SeriousCharly sur son plateau lundi à 19 heures.

C'est avec le sourire que Nicolas Puydebois et Razik Brikh vous attendent lundi à partir de 19 heures pour votre traditionnelle émission Tant qu'il y aura des Gones. Après la victoire de l'OL à Metz (1-2), l'épisode du lundi 26 février reviendra notamment sur cet excellent résultat dans la course au maintien. Pour débriefer, l'équipe de TKYDG recevra l'acteur et comédien Jhon Rachid, ainsi que "l'influenceur" SeriousCharly, tous les deux supporteurs de l'Olympique lyonnais.

Tous les regards tournés vers OL - Strasbourg

Après ce retour sur le succès rhodanien en Moselle, il sera ensuite temps de se projeter sur le quart de finale de la Coupe de France contre Strasbourg. Cette confrontation aura lieu mardi à 21 heures, dans un stade plein avec déjà 54.000 billets écoulés. Un match qui peut envoyer l'équipe de Pierre Sage dans le dernier carré pour la deuxième année de suite.

Pour rappel, cet opus de TKYDG sera diffusée en direct, vous en avez l'habitude désormais, à partir de 19 heures sur nos plateformes : Youtube, Facebook, Twitch, Twitter, Lyon Capitale TV, Dailymotion.