OL - Médias : Jocelyn Fontanel (Goal FC) invité de TKYDG lundi

Pour la dernière de la saison, "Tant qu’il y aura des Gones" reçoit Jocelyn Fontanel. Avec le président du Goal FC, il sera question de la montée du club rhodanien en National, mais aussi des questions sur le futur de l’OL.

Une dernière pour la route. Lundi, à partir de 18h, votre émission "Tant qu’il y aura des Gones" vous donne rendez-vous pour un ultime numéro dans cette saison 2022-2023. Après le bilan réalisé la semaine dernière, l’équipe de TKYDG discutera forcément de l’avenir à court terme de l’OL avec l’ouverture du mercato, mais aussi de certains changements à l’intérieur du club. Il sera également question de la montée en National du Goal FC.

En plus de notre consultant Nicolas Puydebois, entraîneur des gardiens du club rhodanien, "Tant qu’il y aura des Gones" recevra lundi Jocelyn Fontanel à partir du 18h. Avec le président du Goal FC, l’heure sera à boucler cette nouvelle saison de TKYDG de la meilleure des manières. Ce nouveau et ultime rendez-vous consacré à l'OL sera à suivre en direct à partir de 18 heures sur nos plateformes : Youtube, Facebook, Twitch, Twitter, Lyon Capitale TV, Dailymotion et LyonPlay.