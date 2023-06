L'OL Reign renoue avec la victoire face à Kansas City (2-1)

Après une série de trois défaites sur les quatre derniers matchs de NWSL, l'OL Reign s'impose face à Kansas City (2-1).

Il fallait absolument se rassurer face à Kansas City, dans la nuit de samedi à dimanche. C'est chose faite. L'OL Reign s'est imposé 2-1 au Lumen Field face à la lanterne rouge de NWSL, quelques mois après la déception de la demi-finale perdue face à cette même équipe. La défaite contre Portland, la semaine dernière, avait relégué les joueuses de Laura Harvey à la cinquième place du championnat. Avec ce succès, elles recollent provisoirement à un petit point de la place de leader en attendant Orlando-Portland cette nuit (1h).

Rapinoe blessée rapidement

L'OL Reign a dû manœuvrer sans Megan Rapinoe. Titularisé sur le front de l'attaque, le ballon d'Or 2019 sort sur blessure à la septième minute de jeu. La franchise de Seattle prend l'avantage sur un pénalty sifflé pour une main de Gabrielle Robinson dans la surface et transformé par Huerta à la 36e minute. En deuxième période, l'ancienne Parisienne Jordyn Huitema met à l'abri les siennes en inscrivant son quatrième but en NWSL sur un service de Huerta.

Kansas City réduit le score par Isabel Rodriguez dans le temps additionnel et subit sa huitième défaite de la saison régulière. L'OL Reign se replace dans la course aux deux premières places et espère bien, comme la saison passée, se qualifier directement pour les demi-finales.