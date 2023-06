Un rôle plus important à l'OL pour Tony Parker ?

Ambassadeur de l'OL, Tony Parker s'est exprimé sur l'arrivée au pouvoir de John Textor et l'évolution de son rôle au sein du club.

Tony Parker a reçu, ce vendredi, le titre honorifique de troisième légende du musée national du sport de Nice. À cette occasion, le président de l'ASVEL a été interrogé sur la prise de pouvoir de John Textor à l'OL. "Ils sont ambitieux et ils veulent faire de belles choses avec cette équipe, a assuré Tony Parker. Ce n'est pas facile de passer derrière Jean-Michel Aulas ! Après les discussions que j'ai eues avec eux, je sais qu'ils ont envie de bien faire et qu'ils ont envie de construire de belles choses. Tout ça me va bien puisque, nous aussi, on est ambitieux à l'ASVEL."

Plus d'implication à l'OL ?

Le quadruple champion NBA s'est aussi exprimé sur l'évolution de son rôle à l'OL après le changement de direction intervenu ces dernières semaines. "Moi pour l'instant, je me concentre sur l'ASVEL. Après, on verra avec les Américains, on aura des discussions pour savoir s'ils veulent que je sois plus impliqué. En tout cas, je suis toujours ambassadeur de l'OL, il me reste un an de contrat et je m'entends très bien avec eux. On verra comment ça passera pour la suite"