OL - Médias : l'émission "Tant qu'il y aura des Gones" est de retour

Ce lundi 21 août à partir de 18 heures, l'émission "Tant qu'il y aura des Gones" effectue son retour pour lancer la saison 2023-2024. Au programme, le début de saison compliqué de l'OL avec un Laurent Blanc sur la sellette ainsi que John Textor et le mercato.

L'émission "Tant qu'il y aura des Gones" effectue sa rentrée. Après la reprise des joueurs de l'OL le jeudi 6 juillet dernier, c'est au tour de l'équipe de TKYDG de lancer cette saison 2023-2024. Pour cette première, un programme chargé au menu avec le début de saison de l'OL. Entre une préparation estivale et un début de championnat marqué par deux défaites en deux matchs, le club rhodanien n'est pas au top de sa forme. Ajouter à cela un Laurent Blanc de plus en plus menacé à la tête du staff après une dernière sortie médiatique douteuse.

Textor et le mercato également au programme

Dans la deuxième partie de l'émission, l'équipe de TKYDG s'attardera sur le nouveau président de l'OL, John Textor. Devenu nouveau propriétaire du club avec sa filiale Eagle Football, l'actionnaire américain ne réalise pas des prouesses pour le moment avec le club rhodanien. Enfin, pour clôturer cette première émission de la saison, un tour d'horizon du mercato estival. À dix jours de la fermeture du marché des transferts, l'OL cherche toujours à se renforcer comme à faire partir certains joueurs devenus indésirables (Toko-Ekambi, Koné ou encore Kadewere).

En compagnie de notre consultant Nicolas Puydebois, vous pourrez suivre l'émission présentée et animée par Razik Brikh en direct sur nos plateformes Youtube, Facebook, Twitch, Twitter, Lyon Capitale TV, Dailymotion et LyonPlay.

N'hésitez pas également à nous faire part de vos interrogations et avis sur les différentes thématiques abordées en réponse du tweet.