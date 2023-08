OL - Mercato : Clément Lenglet serait ciblé

Clément Lenglet intéresserait l'OL pour venir renforcer l'arrière-garde rhodanienne. Rennes et Séville seraient également sur le coup.

Clément Lenglet de retour en Ligue 1 ? Selon les dernières informations de Foot Mercato et L'Équipe, cela pourrait être le cas. L'OL aurait pris des informations auprès du FC Barcelone concernant le défenseur central de 28 ans. Le Stade Rennais et Séville seraient également sur le dossier. De son côté, le club catalan cherche à se séparer de l'international français (15 sélections, 1 but) pour alléger sa masse salariale. Une rupture de contrat est même envisageable, d'après le quotidien espagnol Sport. Même si les Barcelonais voudraient tout de même s’assurer un pourcentage sur la revente. L’hypothèse d’un prêt est aussi sur la table, mais ce n’est pas l’option numéro 1 de la direction de Joan Laporta.

Joueur passé par l'AS Nancy-Lorraine

Formé en France du côté de Nancy en 2013, Clément Lenglet dispute pas moins de 86 matchs avec le club lorrain jusqu'en 2017. Il rejoint ensuite l'Andalousie et Séville de 2016 à 2018 avant de partir du côté de Barcelone. Prêté la saison dernière à Tottenham, le défenseur dispute 35 rencontres avec les Spurs pour un but en Ligue des Champions. C'était le 1ᵉʳ novembre 2022 en phase de groupes face à l'Olympique de Marseille (victoire de Tottenham 2 buts à 1). Après Clinton Mata (Club Bruges KV), Duje Ćaleta-Car (Southampton) et Jake O'Brien (Crystal Palace), Lenglet pourrait être la quatrième recrue estivale de l'OL dans le secteur défensif.