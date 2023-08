OL - PSG : Eric Wattellier désigné comme arbitre

Eric Wattellier (Photo by DAMIEN MEYER / AFP)

Ce dimanche, l'OL reçoit le PSG, match comptant pour la 4ᵉ journée de Ligue 1. Cette rencontre sera arbitrée par Eric Wattellier.

L'OL et le PSG connaissent désormais l'arbitre qui dirigera la rencontre au Parc OL. Il s'agit d'Eric Wattellier. Âgé de 35 ans, l'homme de la région Languedoc-Roussillon sera aux commandes de sa troisième rencontre de Ligue 1 version 2023-2024, après OM-Reims et Rennes-Le Havre. Nicolas Danos et Valentin Evrard seront ses assistants.

La saison dernière, Wattellier avait arbitré à quatre reprises l'OL en Ligue 1 pour un bilan de deux victoires face à Troyes (4-1) et Lens (2-1), un nul contre Nice (1-1) et une défaite face à ce même adversaire (3-1).

L'OL veut frapper un coup

De leurs côtés, les Rhodaniens reçoivent le champion de France en titre ce dimanche 3 septembre (20 heures 45), en clôture de la 4ᵉ journée de championnat. Alors que Laurent Blanc joue peut-être son avenir face à son ancien club (2013-2016), les coéquipiers de Rayan Cherki devront faire sans leur capitaine, Alexandre Lacazette (suspendu). Anthony Lopes (visage) et Dejan Lovren (cuisse) devraient revenir après la trêve internationale. En face se présente le Paris Saint-Germain emmené par Kylian Mbappé. L'attaquant français est actuellement le meilleur buteur en Ligue 1 face à l'OL avec sept buts.