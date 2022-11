Sans réelle concurrence à son poste, Malo Gusto est l’unique solution à droite de la défense. Selon la presse italienne, l’OL ferait partie des clubs intéressés par Rick Karsdorp, en froid avec José Mourinho.

En ouvrant la porte à Léo Dubois durant l’été, l’OL avait voulu mettre un terme à une relation toxique qui s’était installée entre le latéral droit et certains supporters. Le club lyonnais avait également voulu faire de la place à Malo Gusto après son explosion durant la seconde moitié de la saison dernière. Seulement, le départ de Dubois n’a pas été compensé et la venue de Saël Kumbedi (17 ans) dans les dernières heures du mercato n’a pas eu pour vocation de mettre l’international Espoir en concurrence. Fort heureusement depuis le début de la saison, Gusto n’a pas eu de pépins physiques si ce n’est contre Lens où Henrique avait dépanné, lui le gaucher.

La situation ne peut certainement pas durer sur l’ensemble de la saison et un renfort pourrait bien arriver durant le mercato hivernal. Bruno Cheyrou a prévenu que des "ajustements seraient faits dans la limite du possible" en janvier et même s’il n’est pas érigé en priorité, le poste de latéral droit demande à être renforcé. En Italie, on assure que l’OL ferait partie des clubs intéressés par le profil de Rick Karsdorp (27 ans).

Ce dernier n’est plus vraiment en odeur de sainteté à la Roma après la sortie fracassante de José Mourinho à son égard il y a quelques jours. "Je suis désolé que les efforts de l'équipe aient été trahis par l'attitude d'un joueur non professionnel. (…) Je lui ai dit qu'en janvier, il devait se trouver un nouveau club." Parti se ressourcer aux Pays-Bas, Karsdorp doit trouver une porte de sortie, les possibilités seraient nombreux d’après le Corriere dello Sport avec notamment l’OM ou encore la Juventus Turin, qui aurait des vues sur un certain Malo Gusto.