OL - Mercato : un plan B pour le milieu défensif ?

Face à l’envie du Betis Séville de garder Guido Rodriguez, l’OL active ses plans B en cas d’échec. L’un d’eux mènerait à l’Olympiacos pour Mady Camara.

L’OL veut Guido Rodriguez et fait tout pour convaincre le jouer et son club d’accepter les termes d’un départ. L’Argentin semble déjà avoir été séduit, mais avec le Betis Séville, c’est une autre paire de manches pour les dirigeants lyonnais. Le club andalou ne veut pas se séparer de son milieu et a entrepris depuis de longs mois des négociations pour prolonger. En fin de contrat en juin 2024, Guido Rodriguez est en position de force, mais l’OL ne voudrait pas être encore le dindon de la farce et se retrouver sans solution si le champion du monde 2022 vient à poursuivre l’aventure au Betis. Les plans B ont été activés avec notamment une piste menant en Grèce et Mady Camara.

En fin de contrat dans un an

Le milieu guinéen connait bien la France puisqu’il a été formé à l’AC Ajaccio, mais c’est bien sous les couleurs de l’Olympiacos qu’il s’est fait une renommée en Europe. Prêté avec succès à l’AS Roma la saison dernière, Camara est finalement retourné dans le club du Pirée, les Romains ne débloquant pas une indemnité de transfert. D’après Foot Mercato, le profil de Mady Camara, de base plutôt un numéro 8, plairait à l’OL, qui aurait échangé avec l’entourage et le club grec, grâce à son agressivité dans le bon sens du terme sur le porteur du ballon, sa capacité à récupérer les ballons et sa propension à casser les lignes.

Avec un contrat qui se termine lui aussi en juin 2024, l’Olympiacos serait prêt à se séparer de son milieu contre un chèque avoisinant les 10 millions d’euros. Mais pour l’heure, c’est toujours Guido Rodriguez qui fait saliver Laurent Blanc et la direction lyonnaise.