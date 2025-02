OL : Mikautadze adresse un message Benrahma (Neom)

Georges Mikautadze et Saïd Benrahma lors d’OL – Auxerre (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Devenus très proche à l'OL, Georges Mikautadze et Saïd Benrahma ne seront plus associés. Le premier a adressé un message au second suite à son départ en Arabie saoudite.

On peut dire que ces deux-là se sont bien trouvés. Depuis l'arrivée de Georges Mikautadze à l'été 2024, l'avant-centre ne quittait plus son grand pote, Saïd Benrahma. Devenus extrêmement proches, les deux hommes ont développé une amitié qui semble rare dans ce milieu.

Mais l'Algérien n'est désormais plus un joueur de l'OL. Vendredi, l'Olympique lyonnais a officialisé son transfert vers la deuxième division saoudienne et la formation de Neom. Une vente ne lui rapportant rien dans l'immédiat, car il s'agit d'un prêt avec une option d'achat. En cas de montée de Neom dans l'élite, le club français empochera douze millions d’euros, assortis d'un possible bonus de trois millions.

"Ton départ laisse un grand vide"

Après cette annonce, Mikautadze a partagé un message sur ses réseaux sociaux adressé à son ami. "Ton départ laisse un grand vide. Tu m'as accueilli comme si on se connaissait depuis toujours. Ton soutien, tes mots et ta présence m'ont énormément aidé à me sentir chez moi ici, a-t-il écrit. Au-delà du foot, tu es devenu bien plus qu'un coéquipier, tu es mon frère. Je sais que tu brilleras, comme toujours, prend soin de toi."