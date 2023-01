OL - Montpellier : Cayman et Horan retrouvent le 11

Quelques ajustements dans le 11 des Fenottes pour défier Montpellier en Coupe de France ce samedi (16h). Cayman, Morroni et Horan vont débuter.

Nouveau duel entre les Fenottes et Montpellier ce samedi (16h). Après le succès lyonnais en D1 le week-end dernier (2-0), place à la Coupe de France et aux 8es de finale. Pour cette rencontre, Sonia Bompastor a légèrement modifié son 11.

En l'absence sur blessure de Selma Bacha, Perle Morroni est titulaire à gauche de la défense. A droite, Janice Cayman a été préférée à Alice Sombath. Ménagée car tout juste de retour de sélection, Lindsey Horan commencera ce match. Elle remplace Amandine Henry, qui soufflera un peu sur le banc.

Une attaque inchangée

Pour le reste, la composition est la même, avec une défense centrale composée de Vanessa Gilles et Wendie Renard. Au milieu, on retrouve Sara Däbritz, Damaris Egurrola et Dzsenifer Marozsán. L'attaque rhodanienne sera menée par Eugénie Le Sommer et Vicki Becho, qui enchaîne une nouvelle titularisation.

La composition de l’OL contre Montpellier : Endler - Cayman, Gilles, Renard, Morroni - Däbritz, Damaris, Horan - Marozsan - Le Sommer, Becho