L’OL ne change pas sa routine malgré la canicule

Depuis une dizaine de jours, Lyon est touché par une vague de chaleur qui va s’accentuer encore un peu plus mercredi et jeudi. L’OL n’a malgré tout pas bouleversé ses habitudes, avec des entraînements qui étaient déjà matinaux.

38 degrés mardi, 39 et 40 annoncés mercredi et jeudi. La canicule qui touche Lyon depuis une dizaine de jours réserve ses jours les plus chauds pour les heures qui arrivent. Il y aura bien une chute des températures samedi avec dix degrés de moins sur le thermomètre, mais les Lyonnais vont subir encore un peu cette chaleur étouffante. Les joueurs de l'OL aussi.

À la différence de samedi dernier, Nice - OL ne sera pas touché par un changement d’horaire, la rencontre se jouant dimanche à 20h45. Comme le commun des mortels, les footballeurs sont touchés par cette vague de chaleur et Maxence Caqueret n’avait pas manqué de pointer les effets négatifs sur la performance avant le match contre Montpellier.

Entraînements matinaux la semaine, en fin de journée la veille du match

Néanmoins, ce coup de chaud entre Rhône et Saône n’a pas forcément d’incidence sur la préparation des joueurs lyonnais. Mardi, ils ont repris le chemin de l’entraînement en milieu de matinée après deux jours de repos. Le staff technique n’a pas eu besoin de faire d’aménagements spécifiques puisque les séances sont déjà programmées le matin même hors canicule comme l’a fait savoir l’OL.

Seul l’entraînement de veille de match se déroule en fin d’après-midi. Samedi dernier, il avait été décalé à 19h afin d’être dans les conditions de match d’OL - Montpellier. Ça n’a pas forcément porté ses fruits. Pour le déplacement à Nice, Laurent Blanc devrait revenir à du classique avec une séance sous les coups de 17h, juste avant le match de la réserve à 18h contre Clermont.