OL : noir, c’est noir mais vraiment plus d’espoir ?

Après le nul contre Lorient dimanche, la course au maintien n’est plus un sujet tabou à l’OL. Néanmoins, entre certains aspects observés dimanche et la trêve internationale qui a commencé, peut-on croire à des jours meilleurs ?

Il y a encore trois semaines, dans une folle sortie médiatique vu le contexte, John Textor parlait toujours de Ligue des champions. Presque un mois après, c’est bien le mot "maintien" qui est sorti de la bouche de Fabio Grosso après le nul contre Lorient (3-3). Non pas que l’entraîneur italien estime que l’OL est condamné à jouer pour ne pas descendre jusqu’à la fin de la saison, mais à l’instant T, les rêves européens ne sont qu’un doux mirage. À moins d’une incroyable série d’ici au 18 mai 2024 ou d’un succès en Coupe de France, ils resteront mort-nés.

Habitué à observer ce qu’il se passait dans ses rétroviseurs, l’OL est maintenant condamné à regarder ce qu’il se passe devant, à défaut d’être maitre de son destin. Il l’avait en partie sur les quatre journées qui s’avançaient au moment de la venue de Lorient. Mais contre les Merlus, les Lyonnais ont déjà sacrifié le joker que pouvait représenter le déplacement à Marseille au milieu des matchs de la peur contre les Bretons, Clermont et Metz. L’OM reste un match bonus où un point aura le goût d’une victoire, mais c’est désormais un six sur six qui est attendu pour les deux autres matchs.

Deux succès qui ne sortiraient pas plus l’OL d’affaires puisque le 15e affiche déjà 8 points au compteur. Mais comme l’a dit Maxence Caqueret dimanche, "cela ne sert à rien de regarder le classement. On sait qu’on est dans une période très compliquée et qu’on ne va rien nous donner. C’est à nous d’aller chercher ce qu’on veut. On doit faire plus, toujours plus parce qu’être à 100% ne suffira pas. Il faut être à 200% pour espérer prendre les trois points."

Le management de Grosso commence à se faire sentir

Pendant 80 minutes, les Lyonnais les ont touchés du bout du doigt contre Lorient. Après 25-30 minutes de meilleure facture à Reims, les joueurs de Fabio Grosso ont monté le curseur à 45 minutes. De quoi voir des motifs d’espoir à venir ? L’Italien répète qu’il faut du temps et c’est le paradoxe de la situation lyonnaise où l’urgence de points est là, mais la trêve internationale peut lui permettre d’imposer encore un peu plus sa patte. Ceux restés à Décines vont continuer à travailler avec notamment deux doubles séances en fin de semaine ainsi qu’une opposition interne samedi.

La méthode Grosso commence petit à petit à prendre et après trois semaines d’audit, le champion du monde 2006 commence à avoir un vrai aperçu des forces en présence et de qui semble vouloir mettre le bleu de chauffe. En faisant des choix forts, dont il se défend, l’entraîneur lyonnais montre que rien n’est acquis avec lui. Il faut juste espérer qu’il puisse être libre de ces choix et mouvements jusqu’au bout, quitte à mettre un joueur à 300 000€ mensuels sur le banc.

John Textor a donné l’impression de lui laisser cette liberté d’action dans son communiqué après Reims. Alexandre Lacazette a lui validé cette stratégie au sortir du nul contre Lorient. Oui, le coach a fait des choix forts. Le coach a confiance dans tout le groupe, sa composition montre que pour avoir sa place, il faut le mériter." Il y aura forcément des mécontents et Grosso y est préparé, "ceux qui veulent travailler m’adorent, les autres me détestent", mais une partie du salut lyonnais viendra de ce management à l’italienne.

Caqueret a vu "de la solidarité sur le terrain" contre Lorient

Cela ne règlera pas tout bien évidemment, car le mal de l’OL est bien plus profond que les simples statuts, mais quand même. Quand l’intérêt individuel de se retrouver sur le terrain lèvera le curseur d’exigence pour le collectif, ce dernier ne pourra aller que vers le haut. Il y a déjà eu un aperçu dimanche à Décines où l’OL, loin d’être flamboyant, il ne faut pas se le cacher, a trouvé des ressources mentales pour ne pas sombrer après l’ouverture du score lorientaise. Il n’y a qu’à voir les explosions de joie d’Ernest Nuamah et Alexandre Lacazette sur leur but pour comprendre que mentalement, il y a besoin d’un déclic dans ce groupe.

Marquer trois buts en 20 minutes, après sept journées de disette, a été le premier d'une longue liste. "Il y a de la solidarité, c’est quelque chose qui m’a marqué sur le terrain. J’ai vu des joueurs qui se parlaient, qui avaient l’envie de récupérer la balle et d’aller marquer. Ça faisait longtemps que l’on ne l’avait pas fait, a avoué Caqueret. Ce sont des petits trucs qui me font penser que ça va aller mieux. Il faut faire plus, mais ce match va nous aider à aller de l’avant."

La positive attitude ou la méthode Coué n’ont jamais réglé des problèmes, mais à la vue du scénario du nul qui pourraient les plonger encore plus sous l'eau, les Lyonnais préfèrent se concentrer sur le positif du collectif pour tenter de relever la tête. Les deux semaines de trêve vont forcément être longues même si le travail s’annonce important mais "c’est en doutant qu’on va encore plus galérer." La galère, l’OL est pourtant en plein dedans et pas seulement depuis le 13 août. Les matchs de pré-saisons avaient planté le décor d’une saison compliquée. Mais personne ne la pensait aussi chaotique que ce soit sur le terrain ou en dehors…