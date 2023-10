Lors du match face à Bordeaux dimanche (4-0), Laura Benkarth a joué ses premières minutes officielles avec l'OL. La gardienne a plutôt apprécié sa soirée.

Pour une première, il y avait certainement plus difficile. Dimanche soir, sur la pelouse du stade Gérard Houllier, Sonia Bompastor avait choisi de faire tourner contre Bordeaux, et notamment dans les cages, où Christiane Endler a laissé sa place à Laura Benkarth. Ces quelques rotations n'ont pas empêché les Fenottes de dérouler, avec un succès 4 à 0 à la clé.

Avec des réalisations signées Melchie Dumornay (24e), Kadidiatou Diani (26e), Hegerberg (77e) et Wendie Renard (sur penalty, 85e), l'Olympique lyonnais a dominé sans forcer les Bordelaises de Patrice Lair et Nesrine Bahlouli, ancienne Rhodanienne. Cela permet aux championnes de France en titre de rejoindre le Paris FC en tête de la D1.

"Ce n'est pas toujours facile lorsqu'on n'a pas grand-chose à faire"

Après cette première partie officielle sous son nouveau maillot, Benkarth s'est arrêtée au micro des médias, grand sourire et surtout satisfaite du travail accompli. "Je suis très contente d'avoir joué mon premier match, et en plus, il y a le clean-sheet. Ce n'est pas toujours facile lorsqu'on n'a pas grand-chose à faire car il faut tout le temps rester concentrée sur le jeu, a expliqué l'Allemande. Une action adversaire peut arriver et il faut être là pour l'équipe. Mais nous avons un groupe de qualité et une grande défense, donc c'est une partie normale pour une gardienne à l'OL."

La portière lyonnaise devrait rendre sa tunique à Endler pour le derby de samedi prochain (21 heures), mais le calendrier particulièrement chargé des Fenottes cette saison lui laissera certainement le temps de fouler à nouveau les terrains français.

Avec David Hernandez