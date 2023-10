Face à l'OL, Eli Junior Kroupi (Lorient) a marqué l'histoire

Auteur d'un doublé contre l'OL dimanche (3-3), Eli Junior Kroupi, joueur de Lorient, a réalisé une performance rarissime de précocité.

Il n'a pas été le bourreau de l'OL, mais sa prestation a contribué à ce que l'Olympique lyonnais n'ouvre pas son compteur de victoires face à Lorient dimanche (3-3). Avec son doublé, Eli Junior Kroupi a répondu à un autre grand réalisateur de notre championnat, Alexandre Lacazette.

Ses buts en première et deuxième période ont surtout permis aux Merlus d'ouvrir la marque, puis de revenir dans le jeu alors que les Rhodaniens avaient deux longueurs d'avance. A 17 ans et 107 jours, l'attaquant a inscrit ses deuxième et troisième réalisations chez les professionnels, un bilan auquel il faut ajouter les deux passes décisives délivrées depuis le début de la saison.

Un phénomène rarissime à son âge

Le footballeur de la génération 2006 a dans le même temps fait une entrée fracassante dans le tableau des plus jeunes joueurs ayant inscrit un doublé dans l'élite française. En prenant en compte les chiffres depuis l'exercice 1947-1948, Eli Junior Kroupi est même sur le podium de cette statistique.

Il se classe derrière Michel Margottin (Lens), en 1961 à 16 ans et 328 jours, et Bernard Zénier (Metz) à 17 ans et 23 jours. Néanmoins, si on s'arrête aux données à partir des années 2000, seuls Corentin Jean (Troyes) à 17 ans et 237 jours, en 2013, et Tanguy Nianzou (Paris Saint-Germain), alors âgé de 17 ans et 253 jours, en 2020, se sont approchés de cette performance.