OL - PSG : meilleure affluence de la 4ᵉ journée de Ligue 1

Le match OL-PSG a réuni le plus de spectateurs dans le cadre de la 4ᵉ journée de Ligue 1, le week-end dernier.

Il y avait du monde au Parc OL dimanche malgré la contre-performance rhodanienne face au champion de France en titre. Battus lourdement par le club de la Capitale (1-4), les Lyonnais ont pu néanmoins compter sur le soutien des 51 657 spectateurs présents dans l'enceinte de Décines. Après avoir empoché leur premier point de la saison face à Nice (0-0) fin août, les coéquipiers d'Anthony Lopes occupent la dernière place du classement de Ligue 1 (18ᵉ) après quatre matchs. Une première depuis la saison 1995-1996.

Lille-Montpellier et Nantes-OM pour compléter le podium

Dans les autres rencontres de cette 4ᵉ journée, on retrouve Lille face à Montpellier au stade Pierre-Mauroy avec pas moins de 35 298 personnes. De son côté, le FC Nantes a rassemblé 34 600 supporters au stade de la Beaujoire lors de sa confrontation face à l'Olympique de Marseille. Le Stadium de Toulouse a, lui, accueilli près de 28 285 personnes entre le club de la ville rose et Clermont. Enfin, la confrontation entre l'AS Monaco et le Racing Club de Lens n'aura rassemblé que 9 600 spectateurs au stade Louis-II.