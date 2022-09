OL - PSG : un historique favorable aux Parisiens

(Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

L'OL et le PSG vont s'affronter dimanche pour la 105e fois de leur histoire. Pour l'heure, le bilan est favorable aux Parisiens, avec 44 succès, mais l'Olympique lyonnais reste souverain à domicile (21 victoires).

Le 105e duel entre l'OL et le PSG aura lieu dimanche à 20h45. Les deux équipes ont rendez-vous à Décines pour clôturer la 8e journée de Ligue 1. Une rencontre capitale pour les joueurs de Peter Bosz, déjà distancés dans la lutte pour le podium. Historiquement, cette affiche sourit plutôt aux Parisiens, surtout sur les dernières années, avec 44 succès au total, contre 31 défaites et 29 matchs nuls toutes compétitions confondues.

6 défaites pour l'OL sur les 10 derniers matchs contre Paris

Sur les 10 dernières parties disputées entre les deux clubs, l'Olympique lyonnais en a remporté 2 (2019 et 2020), pour 6 défaites et 2 nuls (notamment en finale de la Coupe de la Ligue en 2020, finalement gagnée par les Franciliens aux tirs au but).

Mais les supporteurs rhodaniens peuvent garder espoir car les septuples champions de France (2002-2008) possèdent un bilan positif à domicile contre leur futur adversaire. L'OL a ainsi gagné 21 fois dans son stade, avec également 16 nuls et 14 défaites.