OL : "Le PSG a un visage différent, malheureusement pour nous", constate Bosz

Dimanche, l'OL défiera le PSG lors du choc de la 8e journée de Ligue 1. Avant cette affiche, Peter Bosz a livré son regard sur son futur adversaire, qu'il juge différent depuis l'arrivée de Christophe Galtier.

Pour relever la tête après deux défaites de rang, il existe certainement des adversaires plus abordables. Dimanche en clôture de la 8e journée de Ligue 1, l'OL reçoit le PSG, leader du championnat et encore invaincu. Avant ce choc, crucial pour l'Olympique lyonnais, qui est déjà distancé du podium, Peter Bosz a évoqué, dans un entretien accordé à Prime Video, le début de saison du club parisien, et en particulier l'apport du nouvel entraîneur, Christophe Galtier.

"Maintenant, ils travaillent ensemble"

Le Néerlandais se montre assez positif au sujet du technicien français. "Paris a un visage différent (par rapport à l'an passé), malheureusement pour nous. Mais pour le football français, c'est une bonne chose. Tout le monde savait qu'il avait de bons joueurs, mais cela n'en faisait pas forcément une bonne équipe. Toutefois, cette saison, Galtier a réussi à installer un nouveau système et maintenant, ils travaillent ensemble, a remarqué Bosz. S'ils jouent collectivement, là ça devient difficile de les battre. [...] Il (Galtier) a montré que c'était possible de les faire évoluer ensemble."