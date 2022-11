OL - Rachat : John Textor doit passer devant la DNCG ce mercredi

A quelques heures du nouveau closing fixé par l’OL Groupe, John Textor doit passer devant la DNCG. Le gendarme financier du football français doit valider la prise de contrôle de l’Américain avant que le rachat ne soit complètement entériné.

Le dernier résultat peu rassurant de l’OL contre Nice plus l’arrivée proche de la Coupe du monde au Qatar ont presque relégué au second plan le dossier du rachat du club lyonnais par John Textor. A force de traîner en longueur, l’intérêt pour ce feuilleton en a presque pris un coup. Pourtant, ce sont bien des heures décisives qui sont en train de se jouer. Après deux reports, le closing de la vente de l’OL Groupe à l’investisseur américain avait été fixé au 17 novembre, soit dans 24h. En attendant des communications jeudi, le processus de rachat doit passer une nouvelle étape ce mercredi.

Closing fixé ce jeudi 17 novembre

En effet, comme indiqué par L’Equipe il y a une semaine, John Textor et son offre de rachat doivent passer devant la DNCG dans la journée. Une rencontre en visioconférence qui doit permettre au gendarme financier du football français d’éplucher les documents fournis par l’Américain et valider ou non la prise de contrôle de Textor. L’optimisme reste de mise mais tant que rien n’est signé et officiel dans ce genre de dossier, toutes les parties préfèrent rester prudentes et ne pas crier victoire avant l’heure.