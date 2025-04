Le Parc OL à l’occasion du derby contre l’ASSE (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Entre la Ligue 1 et la Ligue des champions, le Parc OL va vivre un week-end loin de tout repos. Avec OL - Rennes (samedi 21h05) et OL - Arsenal (dimanche 18h), l’enjeu sera au rendez-vous à Décines.

Le fait est assez rare pour être souligné. Il y a bien longtemps que les deux équipes professionnelles de l’OL n’avaient pas joué en même temps à Décines. Parfois, les joueuses de Joe Montemurro jouent au GOLTC en marge des garçons, mais cela est rare. Alors voir l’OL masculin et l’OL féminin jouer dans le Grand Stade le même week-end relève du miracle et d’une sacrée organisation. En moins de vingt-quatre heures, deux matchs se tiendront sur la pelouse décinoise avec autant d’enjeux dans l’une et l’autre des rencontres.

Les coéquipiers d’Alexandre Lacazette ouvriront le bal le samedi avec la réception de Rennes pour le compte de la 31e journée de Ligue 1. Le coup d’envoi donné à 21h05 doit permettre aux Lyonnais de se remettre la tête à l’endroit après les désillusions contre Manchester United et Saint-Etienne. La victoire est obligatoire contre les Bretons pour continuer à espérer de Ligue des champions. Tout autre résultat devrait certainement permettre de dire adieux à cet objectif à trois journées de la fin.

Une affluence au rendez-vous ce week-end ?

Une fois la fin du match sifflé, les équipes du Parc OL vont s’activer pour passer le stade en mode Ligue des champions. Le dimanche, à 18h, les Fenottes reçoivent en effet Arsenal pour la demi-finale retour de la compétition européenne. Après la victoire 2-1 à Londres samedi dernier, l’OL féminin est en ballotage favorable pour aller chercher une deuxième finale de suite, très probablement contre le FC Barcelone. Pour se sortir du piège londonien, les coéquipières de Wendie Renard espèrent avoir un soutien populaire après avoir joué devant 40 000 spectateurs à l’aller à l’Emirates Stadium.