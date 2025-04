L’OL et le Stade Rennais, deux clubs qui misent sur leurs jeunes

Alors que l’OL et le Stade Rennais se retrouvent ce samedi en Ligue 1, ce duel sera l’occasion pour les Lyonnais de se confronter à une autre institution qui mise aussi beaucoup sur ses jeunes formés au club.

C’est peut-être moins visible cette saison, mais l’OL a longtemps été pourvoyeur de nombreux talents issus de la région. Ces dernières années, Castello Lukeba (RB Leipzig), Malo Gusto (Chelsea) ou encore Bradley Barcola (PSG) ont fait leurs gammes entre Rhône et Saône avant de changer de destination. Cette saison, Rayan Cherki (8 buts, 9 passes décisives), Georges Mikautadze (9 buts, 6 passes décisives) et Alexandre Lacazette (12 buts, 2 passes décisives) sont encore là pour mettre en avant la qualité de la formation lyonnaise. Trois joueurs de trois générations différentes qui mènent pourtant leur équipe vers le succès puisque ce sont les trois joueurs les plus décisifs du club en Ligue 1.

L’OL est le club qui marque le plus de buts au 21ᵉ siècle grâce à ses jeunes formés au club

Après Karim Benzema, c’est Alexandre Lacazette qui a repris le flambeau. Il a notamment permis à l’OL d’atteindre le chiffre de 476 buts marqués par des joueurs formés au club depuis le début du 21ᵉ siècle. C’est bien simple, il en a inscrit 158 à lui tout seul, soit environ un tiers. Le capitaine lyonnais a donc placé son club sur la plus haute marche du podium de ce classement, loin devant le Stade Rennais et ses 250 buts.

Rennes se base aussi sur son centre de formation

Mais ce samedi (26/04, 21 h 05), c’est le vivier breton du Stade Rennais qui se présentera au Parc OL. Son symbole : Warmed Omari, formé à Rennes et actuellement prêté à l'OL. Malgré son faible temps de jeu sous les couleurs rouge et bleue, il fait le lien entre deux clubs qui accueillent à bras ouverts la fraîcheur de la jeunesse. Un centre de formation rennais tout aussi performant qui a vu éclore bon nombre de ses pépites. Parmi eux, Ousmane Dembélé (PSG), Eduardo Camavinga (Real Madrid) ou encore Désiré Doué (PSG). Des joueurs qui ont désormais pris une toute autre dimension loin du Roazhon Park. Mais Habib Beye arrivera à Décines avec d’autres jeunes joueurs formés au club, qu’il a choisis et qui lui donnent satisfaction.

Parmi eux, le capitaine Adrien Truffert. Indéboulonnable à son poste de latéral gauche, il est déjà devenu, à 23 ans, le leader de son vestiaire. Autre jeune prouesse. Le tout jeune Mohamed Meite, 17 ans. Buteur victorieux lors du derby face à Nantes la semaine dernière (2 – 1), il n’est pourtant pas le seul Breton à s’imposer de plus en plus dans l’effectif de l’ancien coach du Red Star (2021 – 2024). Djaoui Cissé enchaîne lui les titularisations et les prestations convaincantes au milieu de terrain depuis début février. Le jeune joueur de 21 ans forme avec Azor Matusiwa et Seko Fofana un trio difficile à manœuvrer. C’est sans doute là que l’OL devra être attentif ce samedi s’il veut retrouver le chemin du succès.