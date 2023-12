OL - Sage, plus qu'un intérim ? Sampaoli, la fausse bonne idée

La dernière émission TKYDG a mis en lumière une éclaircie potentielle pour l'Olympique Lyonnais grâce à Pierre Sage, malgré une défaite qui a vu l'équipe afficher un jeu prometteur. Cependant, le choix de l'entraîneur intérimaire et les coulisses du club continuent de provoquer des discussions animées.

Dans le flot incessant de l'actualité sportive lyonnaise, l'émission TKYDG a apporté son lot de réflexions sur l'état actuel de l'Olympique Lyonnais. Avec Pierre Sage à la barre, l'OL a montré des signes de vie et un football séduisant malgré la défaite à Lens, soulevant la question cruciale : faut-il maintenir Sage dans son rôle d'entraîneur intérimaire ? Nicolas Puydeboi, invité de l'émission, a souligné une amélioration tangible dans le jeu lyonnais : « On a vu des choses qu’on n’avait pas vu depuis longtemps à l’OL. » La performance de l'équipe sous Sage a manifestement marqué les esprits, avec Puydeboi et Nicolas Astruc convenant que l'ADN de l'OL semblait renaître.

République des joueurs et des copains

Toutefois, la "république des joueurs" a été mise en cause par Puydeboi, pointant du doigt le comportement des joueurs plus que les résultats eux-mêmes : « Il préfère jouer pour Pierre Sage que pour d’autre. » Cette déclaration ouvre un débat sur la dynamique interne de l'équipe et les relations entre joueurs et entraîneur. En parallèle, l'émission a également abordé la "république des copains" et les manœuvres en coulisses qui ont entouré le choix de l'entraîneur. Des révélations sur les tentatives de Vincent Ponsot d'orchestrer le retour de Genesio avant l'arrivée de David Friio, le nouveau directeur sportif, ont été exposées. Friio, ayant pris conscience de la situation, a opté avec John Textor pour un intérimaire, Pierre Sage, contrariant ainsi les plans de Ponsot qui aurait préféré Jean-François Vulliez.