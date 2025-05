Däbritz (OL) : "On s’est beaucoup parlé depuis dix jours"

En manque de temps de jeu cette saison, Sara Däbritz a encore réussi à se montrer décisive lors d’OL - Le Havre. Pour la milieu allemande, il était important de renouer avec la victoire après l’élimination contre Arsenal.

Après ces dix jours un peu compliqués, il était important de gagner pour l’OL contre Le Havre (2-0) ?

Sara Däbritz : On était très déçues. Ça fait toujours mal de ne pas se qualifier pour la finale de la Ligue des champions, mais on a réussi à relever la tête. C’était important de gagner pour notre moral et pour préparer au mieux cette fin de saison et ce championnat qu’il reste à gagner.

Il y a eu dix jours entre l’élimination et ce match à Bourgoin. Ce n’était pas trop long ?

Non ça va. On a eu un peu de temps pour récupérer de cette élimination et pour oublier ce match. On a beaucoup parlé entre nous et il fallait le montrer sur le terrain et de continuer à jouer pour gagner. C’était très important pour nous la victoire ce (mercredi) soir et de préparer au mieux les play-offs.

"Important pour moi de me montrer décisive quand je joue"

Vous avez repris confiance avec cette victoire ou l’élimination était déjà loin ?

On voulait prendre du plaisir sur le terrain et je pense que c’est réussi de ce côté-là. On a dominé et on s’est créé beaucoup d’occasions. Il aurait pu y avoir plus de buts, mais je crois que gagner 2-0 est le plus important.

Vous jouez un peu moins cette saison avec l’OL, mais encore une fois vous marquez dans cette victoire…

C’est important pour moi. Si j’ai l’opportunité de jouer, j’essaye toujours de tout donner. Si je peux marquer, je suis très contente d’aider l’équipe.