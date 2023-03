OL : "Si je démissionne si on est 10e ? Oui mais", déclare Aulas

Alors que l'OL peine à montrer de bonnes choses sur les dernières semaines, Jean-Michel Aulas a évoqué sa situation personnelle au club.

Il y a eu du mieux, mais assez vite, l'OL est retombé dans ses travers. Après un bon passage entre fin janvier et mi-février, l'Olympique lyonnais a presque définitivement perdu toute ambition d'atteindre l'Europe via la Ligue 1. Bien loin des attentes qu'il s'était fixé donc. La Coupe de France peut encore sauver l'exercice 2022-2023, mais encore faudrait-il que les coéquipiers d'Alexandre Lacazette éliminent Nantes en demi-finales puis remportent la dernière étape qui se jouera à Saint-Denis.

"Le bilan n'est pas bon pour l'équipe première"

Invité de la radio RMC ce lundi, Jean-Michel Aulas a fait un bilan au 3/4 du parcours. "Notre saison n'est pas un cauchemar, mais c'est très difficile. On a fait tous les efforts possibles et imaginables. On a changé de coach, on a pris un entraîneur expérimenté et indépendant sur le plan des idées. On n'est pas encore sortis de l'auberge, a-t-il reconnu. Il reste un certain nombre de matchs, il y a la demi-finale de Coupe de France qui représente une bouffée d'oxygène pour tous les supporteurs. On a nos féminines et aussi l'académie. Le bilan n'est pas bon pour l'équipe première mais plus acceptable sur le plan global."

Le président rhodanien en a aussi profité pour évoquer la suite de son aventure à la tête du club. "Le championnat n'est pas encore terminé. Si je démissionne si on est dixièmes ? Oui, mais on vient souvent me rechercher après, a-t-il rétorqué. Peut-être que cette fois, John Textor ne reviendra pas me chercher."