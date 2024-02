Alexandre Lacazette lors de Strasbourg – OL (Photo by PATRICK HERTZOG / AFP)

Quatre lecteurs d'Olympique-et-Lyonnais pourront assister au quart de finale de Coupe de France mardi contre Strasbourg. Une expérience inédite en lien avec BeIN Sports.

Mercredi, nous vous annoncions la mise en place d'un concours Olympique-et-lyonnais.com et beIN SPORTS. Le diffuseur de la Coupe de France de football, vous offre des places pour assister au quart de finale de la coupe de France entre l'Olympique lyonnais et le Racing Club de Strasbourg. Mais ce n'est pas tout, puisque vous allez pouvoir vivre une expérience inédite (visite du car régie, rencontre avec le réalisateur, rencontre et discussion avec les journalistes/consultants beIN SPORTS, échauffement en bord terrain...).

Quatre de nos lecteurs ont été tirés au sort après avoir correctement répondu à la question posée. Les quatre vainqueurs de ces places sont : max180388, moamania, Toutchanger, MomoLisboa. Les heureux élus doivent envoyer au plus vite, avant 11 heures ce vendredi, par mail (razik.brikh@lyoncapital.fr) leur prénom et nom, ainsi que leur numéro de téléphone portable.

Pour rappel, OL - Strasbourg, qui aura lieu le mardi 27 février à 21 heures, sera par ailleurs diffusée en direct sur beIN SPORTS.