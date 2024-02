OL : plusieurs Fenottes sur le pont avec leur sélection 

Daniëlle van de Donk lors de Pays-Bas – Belgique (Photo by Gerrit van Keulen / ANP / AFP)

En plus du France - Allemagne où sept Fenottes seront présentes, six autres joueurs de l’OL évolueront avec leur sélection dans les prochaines heures.

Ce vendredi, le staff de l’Olympique lyonnais ne devra pas chômer s’il veut observer toutes les joueuses en lice. En effet, outre l’équipe de France, avec six Fenottes dans ses rangs à Décines (Griedge Mbock, Selma Bacha, Amel Majri, Eugénie Le Sommer, la capitaine, Delphine Cascarino et Kadidiatou Diani), qui affrontera l’Allemagne de Sara Däbritz à 21 heures, six autres éléments de l’OL seront sur les terrains.

Dans l’ordre d’apparition de la journée, vous aurez dès 11 heures Alice Sombath et Vicki Becho, avec les Espoirs françaises. Elles rencontreront la Belgique pour leur unique match de ce rassemblement. Ensuite, à 18 heures, c’est Ada Hegerberg qui officiera avec la Norvège. En Ligue des nations, l’attaquante et ses compatriotes défieront la Croatie dans un barrage pour éviter la relégation en division B.

Ligue des nations et Gold Cup au programme

Toujours dans cette compétition, l’autre demi-finale opposera les Pays-Bas de Daniëlle van de Donk et Damaris Egurrola à l’Espagne, à 21 heures. Le vainqueur sera opposé aux Bleues ou aux Allemandes pour le titre et une place aux Jeux olympique l’été prochain.

Enfin, dans la nuit de vendredi à samedi en France, à 4h15, les États-Unis joueront leur deuxième partie en Gold Cup. Après la large victoire 5 à 0 face à la République dominicaine, Lindsey Horan (qui n’était pas entrée en jeu) et ses coéquipières seront opposées à l’Argentine, qui avait partagé les points avec le Mexique en ouverture du tournoi (0-0).