OL - France : Le Sommer capitaine des Bleues contre l'Allemagne

Eugénie Le Sommer (France) lors de la Coupe du monde 2023 (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

En l'absence de Wendie Renard contre l'Allemagne vendredi, Eugénie Le Sommer portera le brassard de capitaine de l'équipe de France.

Les Bleues ont repris leurs habitudes lundi à Clairefontaine. Les joueuses d'Hervé Renard ont entamé la préparation pour la demi-finale de la Ligue des nations qui les verra défier l'Allemagne vendredi à 21 heures. Pour cette affiche, l'attaquante Eugénie Le Sommer portera le brassard de capitaine, ainsi que l'indique L'Equipe.

Meilleure buteuse de l'histoire de la sélection (93 réalisations en 188 matchs), l'avant-centre de l'OL remplacera au pied levé Wendie Renard, blessée et donc forfait pour ce "Final 4". Vice-capitaine lors de la Coupe du monde l'été dernier, la native de Grasse était en concurrence avec la Parisienne Grace Geyoro pour occuper ce rôle.

Six Fenottes pour ce match à Décines

Pour rappel, ce choc contre les Allemandes se disputera à Décines, dans l'antre de l'Olympique lyonnais. L'entraîneur des Françaises a convoqué six Rhodaniennes pour ce rassemblement. Outre Le Sommer, on retrouve Selma Bacha, Griedge Mbock, Amel Majri, Kadidiatou Diani et Delphine Cascarino.

Huit mois après sa grave blessure au genou, cette dernière a montré lors de ses quatre apparitions depuis son retour qu'elle restait une footballeuse à part. La concurrence dans le secteur offensif sera dense, et il faudra observer quel temps de jeu lui octroiera Renard sur ce stage.