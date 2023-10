Nicolas Tagliafico buteur avec l’Argentine en Bolivie (Photo by AIZAR RALDES / AFP)

Ayant rejoint la sélection argentine depuis le début de la semaine, Nicolas Tagliafico dispute le premier de ses deux matchs de la trêve. A 1h du matin, l’Albiceleste affronte le Paraguay pour les qualifications de la Coupe du monde 2026.

Une bouffée d’oxygène pour oublier le quotidien lyonnais ? C’est très certainement de cette façon que Nicolas Tagliafico perçoit les trêves internationales et ses convocations avec l’Argentine. Le latéral gauche de l’OL vit forcément avec frustration le début de saison lyonnais et ne s’attendait pas à vivre pareille situation au moment de sa signature à l’été 2022. Après le nul contre Lorient dimanche (3-3), Tagliafico a sauté dans un avion et pris la direction de Buenos Aires. Quand les Lyonnais non-retenus en sélection ont repris le chemin de l’entraînement mercredi à Décines, le champion du monde prépare lui deux rendez-vous pour les qualifications de la Coupe du monde 2026.

Le premier match a lieu dans la nuit de jeudi à vendredi (1h) du côté du Stade Monumental de River Plate. L’Argentine reçoit le Paraguay pour la troisième journée de ces éliminatoires. Pour le moment, Nicolas Tagliafico et ses compatriotes ont fait un sans-faute avec deux victoires lors du rassemblement de septembre. Le Lyonnais en avait d’ailleurs profité pour inscrire son premier but avec la sélection albiceleste lors du voyage du Pérou.